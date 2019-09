Curtis egyelőre nyerésre áll a drogokkal szemben, és minden erejével azon van, hogy ez így is maradjon. Az újdonsült apuka a NőCommentben azonban elárulta, teljesen ezzel soha nem lehet leszámolni.

"Akik ilyen szinten fogyasztottak tudatmódosító szereket, azoknak mindig is figyelniük kell erre. Amint mondtam, nagyon sok embert eldobtam, vannak olyan emberek, akiket ha látok Facebookon vagy bármilyen képet, már az ugrik be. (Azt mutatja, hogy elfogja a borzongás, feláll a szőr a karján – a szerk.) De nem, nem lehet! Vagy ha olyan helyre megyek, meghallok egy olyan számot, akkor így előjönnek ezek a dolgok. Hat hetet voltam bent, de most is heti három alkalommal járok gyűlésre" - idézi Curtis szavait a Bors. A lapnak Zacher Gábor elmondta, aki függő volt, örökre az marad. Világéletében függő marad. Úgynevezett absztinenciális függő marad, vagyis szermentes függő. Maga a függőség nem gyógyítható állapot. Azt el lehet érni, hogy valaki tartósan szermentes maradjon, az hogy ez egy év, két év vagy harmincöt év, ezt előre nem tudjuk. Ahogy szoktuk mondani: ha valaki felszív egy csík kokaint, attól ő nem lesz függő. Viszont ha egy függő megint elkezd cuccozni, akkor az a második-harmadik szívás után már ugyanoda juttatja vissza. Ilyenkor igen komoly önfegyelem kell, hogy azt tudja mondani: kösz, nem" - mondta a szakértő.