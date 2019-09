Minden kétséget kizár a DNS-teszt eredménye, amelyet Flipper Öcsi lehetséges gyermeke készíttetett. Hácz Tamás évek óta abban a hitben él, hogy ő a zenész eltitkolt gyermeke, édesanyja ugyanis azt állította neki, hogy kapcsolata volt Flipper Öcsivel.

Édesanyám négy éve egy mély beszélgetés alkalmával elmondta az igazat. Szerető családban nőttem fel. A nevelőapám úgy foglalkozott velem, mintha a sajátja lennék, megkaptam mindent, mégis tudni akartam az igazat" - mondta Tamás, aki évekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot Öcsi családjával. Ők befogatták és arról is biztosították, bármi legyen a teszt eredménye, viszonyuk nem változik majd.

Kiderült, hogy emiatt nem is kell aggódni, ugyanis a vizsgálat bebizonyította, vérségi kapcsolat van Tamás és Flipper Öcsi között."Édesapám családja befogadott, mindenki szeret, ezért is vállaltam a tesztet. Évekig nem álltam rá készen lelkileg, de egy ideje már vágytam rá, hogy kiderüljön, ki is vagyok valójában. Most már mindannyian tudjuk, én vagyok Flipper Öcsi fia! Nagyon jó lett volna, ha találkozhatok az édesapámmal, de a sors nem így akarta. Legalább a nagynénémet és az unokabátyámat, István bácsit ismerhetem. Hálás vagyok, hogy 82 évesen eljött a vizsgálatra, az ő mintája kellett az eredményhez. A nagyit már egy ideje Kati mamának szólítom, igyekszem bepótolni vele a közös életünkből kimaradt két évtizedet" - mondta a Bikknek Tamás.