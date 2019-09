Tasnádi Bence fantasztikus előadását követően Pápai Jocinak döntenie kellett: ki adja át a helyet a Katona József Színház fiatal színészének, akihez egyébként nagyon is közel áll a zene, szabadidejében ugyanis az Ed is On nevű formáció énekeseként lép színpadra. A döntés végül Czigány Juditra esett, aki könnyeivel küszködve hagyta el a stúdiót.