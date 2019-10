"Majdnem ötven éve már annak, hogy beleszerettem ebbe a helybe, pedig az ország másik felében születtem. Szeretek itt élni, és nemcsak a táj, hanem az emberek miatt is. Amikor jó idő van, az ápolómmal kimegyünk sétálni, levegőzni. Mindig megállít valaki, kérdezik, hogy vagyok, állandóan érdeklődnek, ami - bevallom - nagyon jólesik" - mesélte a Blikknek Törőcsik Mari.

"Hol így, hol úgy vagyok, most éppen jobban. Kicsit szomorú vagyok, hogy elmúlt a nyár, mert az a kedvenc évszakom, de ez legyen a legnagyobb bajom (...) Nem is tudom elmondani, mennyire hiányzik a színház! Nagyon szeretnék újra játszani, de nem tudom, mikor és hogyan lenne ez lehetséges... Kicsit nehezen beszélek már, ami egy színésznél nem előny, bár vannak néma szerepek is. Egyelőre nem is nagyon dolgozom ezen, most az a fontos, hogy erősödjek, és úgy érzem, jól vagyok. Sok kitüntetést vehettem át életem során, hiszen ahogy mondani szoktuk, minket, színészeket a közönség szeretete éltet, engem viszont már ezek a díjak" - tette hozzá.