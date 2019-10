Évekkel ezelőtt járt először Pintér Tibor lovas színházában Berki Krisztián, aki akkor kislányát vitte el egy előadásra.

„Natika két és fél éves volt, amikor eljöttünk egy előadásra. Ez volt az a program, amit csillogó tekintettel végignézett és tapsolt, az elejétől a végéig. Azóta is megfordulok itt, fantasztikus hely ez" – mondta Berki Krisztián, aki egy évvel ezelőtt szerepet is vállalt az egyik darabban, méghozzá nem is akármilyet. Pintér Tiborral feszültek egymásnak a színdarabban.

„Szoktak viccelődni, hogy ők egymás dublőrei. Szeretik egymást ugratni, kicsit szurkálódni. Krisztián egy évvel ezelőtt Tenya egyik darabjában is szerepelt, amelyben a szerepük szerint összeverekedtek. Krisztián annyira jól teljesített színészként is, hogy sikerült lehorzsolnia a mellkasát és még az ujját is eltörte a verekedési jelenetben" – emlékezett vissza a Sláger TV-n látható ÜBERKIrályban Mazsi, akinek testvére is rajong a lovakért, így Pintér Tibor őt is meginvitálta a színházba.

„A Nemzeti Lovas Színház Akadémiáján komplex képzést adunk a hallgatóknak. Mivel Mazsi említette, hogy a húga western lovaglásban nagyon járatos, ezért szeretettel várom őt is. Örömmel látnám egy meghallgatásunkon" – mondta Tenya, aki Berkit is visszavárja színházába.

„Krisztián remek kaszkadőr-vénával rendelkezik. Annak idején bejött a próbára, egyszer megmutattam neki, hogy mit szeretnék látni a színpadon és azonnal tudta hozni, hiba nélkül. Jó a rögzítőképessége, beleéli magát a szerepbe. Mint kaszkadőrrel jó lenne vele együtt dolgozni" – árulta el Pintér Tibor, akinek felkérését fontolóra vette Berki. Ám lovak helyett őt egyelőre a lóerő nyűgözi le. „Nekem a motorok a paripáim, az igazi szenvedélyem. Ez legalább nem rúg, igaz van egy lovam is Tenyánál, de egy ideje nem ültem rajta. Inkább meghagytam a színháznak, hogy trenírozza. Náluk van a legjobb kezekben."