ÉNB Lali ismét hozta a formáját: elárulta, hogy legújabb kiszemeltje, Dallos Bogi énekesnő, aki az idei szériában szintén a zsűriítgok között foglal helyet. Lali nagyon eltökélt és mindent meg akar tenni azért, hogy felhívja magára Bogi figyelmét.

"Én már szinte látom is magunkat, ahogy boldogan sétálunk a parkban. Ő is és én is babakocsival sétálunk, a közös gyerekeinkkel és együtt boldogságban neveljük őket." - mesélte videójában Lali.

Természetesen ez az egész csak tréfa, mint mindig, most is vicces kedvében volt az Éjjel-Nappal Budapest sztárja.