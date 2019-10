Várkonyi Andi őszintén beszélt Bochkor Gáborral való szakításáról. Pszichológusként ez a kitárulkozás is hozzásegíti őt ahhoz, hogy páciensei hozzá forduljanak segítségért.

Bár nem viszi bele saját magánéletét pszichológusi munkájába, mégis elismeri Várkonyi Andi, hogy az ő története is hozzásegíti a pácienseit ahhoz, hogy jelentezzenek tanácsadásra.

"Ugyan a magánéleti változásaimat nem kötöm össze a pszichológusi munkámmal, de tényleg érdekes, hogy másokat hozzásegít az én történetem ahhoz, hogy jelentkezzenek tanácsadásra.(...) Ha valaki belép a rendelőmbe, általában másfél percig érdekes az, hogy ki is vagyok én, majd amint meggyőződik róla, hogy ott vele fogunk foglalkozni, szóba sem kerül ez többet. Ez egy segítő szakma, meg kell tanulnunk, hogy ne a saját energiáinkkal dolgozzunk, hanem a páciensével. Az én életemet a rendelőn kívül kell hagyni, megterhelő is lenne, ha mindenki életébe bevonnám a sajátomat is. Empátiára és átérzésre van szükség, nem arra, hogy magamévá tegyem a problémát. Amikor belgyógyász rezidensként dolgoztam, naponta haltak meg betegek" - mesélte a Borsnak Andi.