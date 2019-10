Alaposan átverték Alec Baldwint. Erről maga a színész számolt be a közösségi oldalán.

Alec Baldwin és ötödik gyermekével várandós felesége, Hilaria egy kellemes családi programot szerveztek a minap, csakhogy az nem pont úgy sült el, ahogyan azt szerették volna...

A New York-i Szabadságszoborhoz szerettek volna eljutni hajóval, és meg is vásárolták rá a jegyeket, ugyanakkor a hajónál közölték belük, hogy amit kaptak, azok buszjegyek New Jersey-be. Mindezt ráadásul közel 12 ezer forintért.

Végül a család komppal jutott el a szoborhoz.