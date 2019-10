Elárverezik Paul McCartney színesre festett egykori turnébuszát, amellyel 1972 nyarán szelte át Európát zenekarával, a Wingsszel. A Wings Over Europe nevű járműre kedden licitálhatnak az érdeklődők az Omega Auctions merseyside-i árverésén. Az évtizedeken át Spanyolországban kallódó busz leütési árát 15 ezer és 25 ezer font (5,6-9,3 millió forint) közé becsülik - adta hírül a BBC hírportálja.

A nyitott tetejű emeletes busz Essex és Norfolk útjait rótta az 1950-es és 1960-as években, mígnem McCartney megvásárolta és átalakította a bandája, valamint azok családjainak igényeit kielégítő turnébusszá.

"A külsejét pszichedelikussá festettük, mint egy varázsbuszt" - mesélte korábban az egykori Beatle.

Hozzátette: "ha az ember nagyon konvencionálisan nézi a dolgot, akkor elég nagy őrültség járókát tenni egy busz felső szintjére és beletenni az összes gyereket, miközben keresztülhajtunk Európán".

"Az ember nem ezt várná egy normális bandától, de mi nem is voltunk normális banda" - jegyezte meg a zenész. A Wings Over Europe felső szintjéről kivették az üléseket is, és matracokat, valamint babzsákokat tettek a helyükre.