„Ő el tudta képzelni, hogy legyen gyerekünk, én még nem. Hektikus az életem a munkám miatt, ez általános probléma. De ehhez értek, ezt szeretem, ebből élek. Most is éppen próbálok, a Sztárcsinálókat, az első magyar rockoperát. PS Produkció, februárban lesz a premier. Húsz éve Poppeát játszottam benne, most Agrippina leszek. Az Orfeumban is készülünk új revüműsorral, amiben Freddie, Pál Dénes, Veres Mónika szerepel és én" – mondta Sári Évi a Borsnak.

De nem csupán ez volt az egyetlen ok, amiért véget ért ez a kapcsolata. Évi heti hét napból gyakran hetet dolgozik, ami egy civil számára nagyon megterhelő.

„Nem ez alapján választunk, vagy jön a szikra vagy nem. Szinte soha nem volt színésszel kapcsolatom, így hozta az élet. Nyitott szemmel járok, de nem akadt meg senkin. Voltam egy-két randin, de igazit nem találtam. Na¬gyon jól érzem magam egyedül is" – szögezte le Évi, majd nevetve hozzátette: „Remekül elszórakoztatom magam."

„Nem vagyok kapcsolatfüggő, nehezen engedek be valakit az életembe. Ha mégis, akkor az komoly, mert nem arra kell, hogy ne legyek egyedül esténként. Olvasok, filmet nézek, sétálok a kutyámmal, találkozom a barátnőimmel. Van, aki ferde szemmel néz rám, mert negyvenkét évesen nem vagyok férjnél, nincs három gyerekem. Azt tanácsolom, hogy ne az elvárások miatt menjünk férjhez, hogy aztán harmincöt évesen, két-három gyerekkel elváljunk. Ez jó?

Én nem ítélkezem, ha valakinek ez jó, akkor legyen. De felettem se ítélkezzenek, és ne mondják, hogy meg fogom bánni. A barátaim nem, idegenek beszélnek bele az életembe, akik nem ismernek. Nincs szükségem kéretlen tanácsra!"