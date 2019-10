Nem lehetett nem észrevenni a Sztárban sztár leszek! legutóbbi adásában, hogy mennyire dagadnak Pápai Joci izmai. A Ripost fel is tette a kérdést a mentornak, mégis hogyan csinálja, hogy ennyire sportos a teste. Elárulta, a genetika az oka.

„Nincs időm gyúrni, nagyon kevés szabadidőm van. Gyakran kérdezik tőlem, de nem tudok hazudni. Vagy három éve semmit nem edzek! Emiatt zaklatott is vagyok, hiányzik a sport. (...) Ezt a szüleimnek köszönhetem szerintem. Otthon néha fekvőzöm egy héten egyszer-kétszer, de több nem fér bele. Nem tudom beilleszteni a hétköznapokba. A Sztárban sztártól függetlenül is be vagyok táblázva."