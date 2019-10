Udvaros Dorottya ma is csodásan néz ki. Fantasztikus alakjáért tesz is: rendszeres látogatója az edzőtermeknek. Tele van energiával, az egyórás edzés sem okoz számára gondot. A BEST magazinnak elárulta, egy héten legalább hat napot edz. Fittségének köszönhetően a későig nyúló színházi próbákat is jól bírja.

„A csoportos órákat szeretem a legjobban, inspirálnak a többiek. Bár azt kissé bánom, hogy hogy sem marad időm beszélgetni az órák után, mert mindig rohanok a színházba próbálni. (...) Bennem a mai napig elementáris a mozgás iránti igény, képtelen vagyok egy helyben ülni. Egyszerűen nem érzem jól magam, ha nem mozgok rendszeresen. A sport hozzátartozik a jó közérzethez."