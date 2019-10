Miley Cyrus a közelmúltban jelentette be, elválik férjétől Liam Hemsworth színésztől. A botrányairól elhíresült énekesnő azóta már szerelembe esett egy nővel, akivel nyilvánosan bújt össze, most pedig egy jóképű férfi oldalán látható. Ezúttal pedig új tetkoját is megcsodálhatjuk.