Ahogy korábban a Life.hu is beszámolt róla , András herceg jó kapcsolatot ápolt azzal a Jeffrey Epsteinnel, aki pedofilbotránya miatt került börtönbe. Epstein augusztusban öngyilkos lett, azóta pedig nagy erőkkel folyik a nyomozás András herceg ellen, aki a botrányt kirobbantó Virginia Roberts Giuffre szerint szintén részt vett a szexuális visszaélésekben.

A lány állítása szerint 17 éves korában kellett először lefeküdnie András herceggel. Most újabb részletek láttak napvilágot II. Erzsébet fiának ügyéről, ugyanis dokumentumfilm készült a vádlóval, Virginiával. Ebben többek között egy orgiáról is mesélt, amin rajta kívül nyolc lány vett részt, illetve Epstein és András herceg.

„A harmadik alkalom, amikor Andrással lefeküdtem, egy orgián volt Epstein magánszigetén, a Virgin-szigetek környékén. Tizennyolc éves voltam akkor. Nyolc fiatal lánnyal együtt szexeltünk Epsteinnel és Andrással. A többi lány 18-nál fiatalabbnak nézett ki, és nem igazán beszéltek angolul. Epstein nevetett a tényen, hogy nem tudtak kommunikálni, azt mondta, így velük jön ki a legkönnyebben" - számolt be a részletekről Virginia Roberts Giuffre, aki szerint fizikailag is sok bántalmazás érte, többször is azt hitte, nem éli túl. Ha megállapítják András herceg bűnösségét, a börtönt sem kerülheti el.