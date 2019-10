Bereczki Zoli, amikor meglátta, hogy tanítványa, Lajos dohányzik, kijelentette, hogy ez volt az utolsó szál cigije. A versenyző azóta nem is gyújtott rá.

„Az első közös próbánk előtt az udvaron cigiztem, amikor Bereczki Zoltán megérkezett és megkérdezte, mi van a kezemben. Mire én, hát dohányzom. Zoli annyit mondott, akkor élvezd ki, mert ez volt az utolsó. Azóta nem gyújtottam rá.Az agyam valahogy azonnal felfogta, hogy most nem lehetek gyenge. Nem mondom, hogy nem érint meg a kísértés, hiszen otthon anyukámék is dohányoznak és korábban napi egy, de volt, hogy két dobozzal is elszívtam. Megoldottam a dolgot és kiköltöztem a kertünkben lévő kisházba, ahol csak magam vagyok. Ott bármikor kedvemre tudok gyakorolni és a kísértés sem olyan nagy. Furcsa az emberi agy, korábban nagyon ragaszkodtam a cigihez, de a versenyszellem jelenleg erősebb bennem. Csalhatnék, de egyszerűen képtelen vagyok rágyújtani. Győzni szeretnék, így nem kérdés, hogy a cigaretta szóba se jöhet. Már most úgy érzem, hogy köszönettel tartozom Bereczki Zoltánnak" - mesélte a Ripostnak Lajos.