Vasvári Vivi és Fecsó már a múlté, habár sok rajongójuk reménykedett abban, hogy újra egymásra találnak. A dolgok jelenlegi állása szerint azonban ez nem fog bekövetkezni. Vivi is randizik, ahogy Fecsó is aktívan bulizik, nemrég két nő társaságában múlatta az időt. Abba tehát már belenyugodtak a rajongók, hogy nem lesz újra együtt a pár, most éppen az foglalkoztatja őket, mikor lesz Vivinek új szerelme, vagy éppen férje. Az egyik követője neki is szegezte kérdést, Vivi pedig nem hagyta válasz nélkül.