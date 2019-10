Már csak pár nap van hátra Halloweenig, az amerikaiak egyik kedvenc ünnepéig. A hírességek is alig várják október 31-ét, amikor végre rémisztő alakok bőrébe bújhatnak.

Míg Drew Barrymore és Reese Witherspoon tökfaragással igyekszik megteremteni a megfelelő hangulatot az ünnephez, addig a Halloween koronázatlan királynője, Heidi Klum a közösségi oldalán sokkolta videóval a rajongóit.

Kylie Jenner és Chrissy Teigen azonban még ennél is tovább ment: még járni is csak épphogy tudó pici gyermekeiket öltöztették be jelmezbe.

Ha kíváncsi vagy az elképesztő ötletekre, kattints a következő képre és lapozd végig galériánkat!