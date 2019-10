„Ha összefutunk és éppen egy fiúval van, természetesen bemutatja, de azért olyan nagy 'vasárnapi ebédre meghívós' fiúbemutatás még nem volt. És be kell valljam, nem is vagyok az az anyuka, aki ezt annyira várja. Sőt, egyáltalán nem várom. Még képtelen vagyok elfogadni, hogy az életében egyszer megjelenik majd egy idegen. Szóval ezzel kapcsolatban még nekem is fejlődnöm, változnom kell, de már igyekszem" – mesélte önkritikusan Nelly a Story magazinnak.

A lap Nelly lányát, Csengét is megkérdezte, milyen a viszonyuk édesanyjával: "Anya szigorú is, meg nem is. Ez azért van, mert neki kiskorom óta egy személyben kellett apának és anyának lennie. Ma már belátom, hogy ez baromi nehéz lehetett, kiskamaszként azonban mást gondoltam erről. De most büszkén mondom, hogy szerintem nagyon jól csinálta, amit csinált. Azt különösen szeretem benne, hogy mindig őszinte" - vallotta a 17 éves Csenge, aki Nelly-t sokban emlékezteti tinédzserkori önmagára.