Tatár Csilla határtalanul boldog, hiszen a második gyermekével várandós, de nem ment elsőre. Többször is elvetélt, és ezt nem is akarja eltitkolni. Szeretné, ha az éppen teherbe esésért küzdő nők tudnák, hogy ő is megjárta a hadak útját.

"Pontosan tudom, mennyire nehéz, amikor magad körül mindenhol kisgyerekes anyákat látsz, neked pedig minden igyekezeted ellenére nem fogan meg a baba. (...) Bár a második babámat várom, valójában ez az ötödik terhességem" - mondta Csilla a Story Magazinnak. Hozzátette, nem akarja, hogy csak a szépet lássák az emberek, nem szeretne terhet rakni azoknak a nőknek a vállára, akik jelenle is a teherbe eséssel küzdenek. Miután Milán megszületett, a rá következő két nyáron is teherbe estem, de egyik baba sem maradt meg" - vallotta be a műsorvezető, akit az a gondolat nyugatott meg, hogy van egy gyönyörű, egészséges kisfia. Idén nyáron ismét teherbe esett, és már túl is van a kritikus időszakon. "Nagyon szeretném kevésbé stresszesen végigcsinálni ezt a terhességet, mint az előzőt" - mondta Csilla, aki a vegaságát is felfüggesztette, mert úgy gondolja, nem az ő fogadalmai a fontosak, hanem a benne fejlődő gyermek. A sportról nem mondott le.

Milánnak a 12. hétig nem akarták elmondani, hogy kistestvére lesz, de a fiúcska megérezte, hogy jön a baba. "Rámutatott a hasamra, és azt mondta, ott van a kis tesója. Erre én csak legyintettem, hogy majd elmegyünk a doktor bácsihoz és megkérdezzük, tényleg van-e ott valaki. Aztán, amikor a kritikus időszakon túl voltunk, elárultuk neki, hogy jók voltak a megérzései, és tényleg van egy kisbaba a pocakomban" - mesélte a műsorvezető.