Király Viktor képviselheti hazánkat az MTV EMA-n, amelyet idén Sevillában rendeznek. Az énekes menyasszonyával együtt már meg is érkezett a helyszínre, ahol a Life.hu riportere faggatta ki őket a díjátadóval kapcsolatos érzéseikről.

Király Viktor abban az elismerésben részesült, hogy ő képviselheti hazánkat az MTV EMA-n, ugyanis az itthoni jelöltek közül ő kapta a rajongóktól a legtöbb szavazatot. Az énekes menyasszonyával, Virág Anitával együtt utazott Andalúzia tartomány fővárosába, Sevillába, ahol vasárnap rendezik meg a 23. díjátadót. A Life.hu egyedüli magyar stábként vehet részt az eseményen, így pedig lehetőségünk nyílt arra is, hogy kifaggassuk Viktort a díjátadóval kapcsolatos érzéseiről.

"Az egész EMA miatt egy kicsit izgulok" - kezdte Viktor a Life.hu tudósítójának. Hozzátette, mivel ő már tudja, hogy nyert, ezért inkább az esemény monumentalitása az, ami lázba hozza. Magyarországon hasonlóak a díjátadók és a műsorok, mint ez, csak a méret más. Megszoktam az otthoni vörös szőnyeg méreteket, nem tudom, hogy ez mennyivel lesz másabb, durvább. Rajongók, média, paparazzik, itt tényleg mindenre lehet számítani"- mondta. Természetesen az sem utolsó, hogy milyen ruhában vonulnak majd a szőnyegen, de ez inkább az énekes szerelmét, Anitát foglalkoztatta jobban.

És ha már egy ilyen csodálatos helyen járnak, néhány nevezetességet is megnéznek a nagy esemény előtt. "Kirándulunk, megnézzük a nevezetességeket, eszünk paellát és felkészülünk az MTV show-ra" - avatta be riporterünket Virág Anita abba, hogyan tervezik eltölteni a következő napokat, de Viktor azt is elárulta, nagyon kíváncsi egy flamenco show-ra, így egyik este biztosan ellátogatnak majd egy ilyen produkcióra.



A díjátadón a legtöbb jelölést - szám szerint hetet - Ariana Grande kapta, de hogy ebből majd mennyit tud majd díjra váltani, az vasárnap este kiderül az MTV-n, a vörös szőnyeg kulisszáiról pedig beszámolunk itt, a Life.hu-n.