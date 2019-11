A beszélgetés során nem csak vicces, hanem kellemetlen pillanatokra is sor került, az egyik például akkor következett be, amikor Istenes Bence Sárközi Ákostól érdeklődött, hogy Ákosnak melyik lány tetszik legjobban a játékból. A sztárséf a már napokkal korábban távozó Monda Esztert - Fehér Balázs párját mondta - úgy, hogy abból kiderült, egyáltalán nem jön be neki a jövőkutató lány. Hozzátette, mivel hasonló karakter egy sincs a villában, mint a felesége, ezért komolyan nem is tud megnevezni senkit.