Boros Lajos az utóbbi hónapokban alaposan lefogyott. Olyannyira, hogy testsúlya még a 60 kilót is alig érte el, emiatt pedig prosztataműtétjét is el kellett halasztania. Most viszont jó hírekről számolt be a legendás rádiós: sikerült 10 kilót híznia.

„Elértem a 70 kilót! Kifejezetten jobban vagyok, régóta próbáltam már elérni ezt a bűvös számot. A szervezetem nagyon igyekszik, hogy végre a régi lehessek. (...) Zalakaroson voltunk a hosszú hétvégén, egy kicsit pihentünk. Emellett úsztam jó sokat, ami nagyon jól esett. De most már visszacsöppentem a munkába" – idézi a Ripost Boros Lajos szavait a közösségi oldalról.