November 1-jén debütált Jason Momoa új sorozata, a See. A színész Instagram-oldalán engedett betekintést a kulisszák mögé.

A távoli jövőben ismeretlen vírus tizedeli meg a bolygó lakosságát, és a túlélők örökre elveszítik a látásukat. Ebben a világban a vakság természetes velejárója az életnek, ellenben félelmetes veszélyforrást jelent mindenki, aki képes a vizuális érzékelésre. Tőlük tartanak az emberek, boszorkánynak bélyegzik őket, és az ismeretlentől való félelmükben egy cél vezérli őket: a látók elpusztítása. -írja a funzine.

A sorozatban Jason Momoa egy újszülött ikerpár édesapját formálja meg, akik az emberek által mitikus, gonosz hatalommal azonosított látás képességével születtek. Egy királynő a halálukat akarja, ezért a törzzsel együtt -amelynek tagjai- halálos veszélybe kerülnek, és rajta a sor, hogy családja védelmére keljen.

A Trónok harca egyik legsármosabb színésze több kulisszafotót is közzétett Instagramján. A képek között van olyan is, ahol tetőtől talpig művérben úszik, de egy lassított videót is láthatunk, amin Momoa egy vödör vízzel önti nyakon magát.