Taylor Swiftről köztudomású, hogy rengeteg inspirációt merít a szerelmi szenvedésből és a szakításaiból. Nem is csoda, hiszen már jópár kapcsolaton túl van a fiatal énekesnő, aki talán éppen azért szakít ennyiszer, hogy legyen miről írnia.

Taylor Swift minden szakítása újabb és újabb inspirációt jelentett kreativitása számára, ez egyértelműen kiderül, ha valaki megnézi a zenei pályafutását. Az énekesnő nemrégiben azt is elárulta, sokat riogatták azzal, hogy várja csak meg, míg boldog lesz, el fog fogyni a mondanivalója és nem fog többet jó dalokat írni. Taylor Swift legutóbbi reakciója minderre azonban igencsak kusza volt, mintha félne is meg nem is a boldogságtól, ugyanis nyilatkozata szerint ő maga nem érzi, hogy a személyes szenvedései különösebben befolyásolnák a dalszerzésben. Biztos vagy ebben Taylor? Mert mindenki éppen az ellenkezőjét látja.