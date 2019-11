Mint arról már beszámoltunk, néhány nappal ezelőtt megnősült DJ Dominque. A magánéletét mindig féltve őrző 55 éves Várkonyi Attila most néhány információt és fotót is megosztott a BEST magazin olvasóival az esküvőről. Elmesélte, kedvesével, a nála 19 évvel fiatalabb Kingával tavaly egy rendezvényen ismerkedtek meg és már ott nagyon sokat beszélgettek, majd hamarosan rájöttek, egymásba szerettek. Azóta együtt is dolgoznak, mindketten a Retro Rádió munkatársai.

A nászutat Dubajban töltötték, a helyszínt az ifjú feleség választotta ki. A jövőről mindketten hasonlóan gondolkodnak, most, hogy kimondták egymásnak a boldogító igent, nem várnak sokáig a családalapítással sem.

„Még csak kéthetes házasok vagyunk, kicsit korai erről bármit is mondani, de igen, mind a ketten szeretnénk gyereket" – nyilatkozta Várkonyi Attila a lapnak.