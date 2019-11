Pali az új „Gondolsz-e rám?" című dalához készült videoklipben esett át a tűzkeresztségen.

„Ez valóban nagy mérföldkő a klipkészítéseim történetében, hiszen mindig ügyeltem arra, hogy megmaradjak énekesnek, a sztorikat általában színészek játszották el. Most azonban engedtem a rajongói kéréseknek,s nem csak előadóként, hanem a szerelmi történet férfi főszereplőjeként is beleálltam a klipbe."

A dal a „ Majd holnap írok „ című lemezén jelent meg, s azonnal a rajongók kedvencévé vált.

„Szép szerelmes, lírai szerzeményről van szó, amit gyorsan megkedveltek a szimpatizánsok, ezért kifejezetten az ő kedvükért vállaltam így a klipet, hogy még hitelesebbé váljon a zenei és képi világ. És igen, még ágyjelenetre is vállalkoztam, hiszen egy szerelmi történetnek ez is a része. Természetesen volt néhány álmatlan éjszakám még mielőtt döntöttem, de remélem ez az kis apróság is hozzájárul majd a dal sikeréhez."

-mondta az énekes.