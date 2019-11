Halottak napjára egy alvó oroszlánt készíttetett Andy Vajna sírjára özvegye. Most kiderült, ezzel még nincs kész a síremlék, Vajna Tímea egy görög oszlopot álmodott meg a helyre, amelyről egy gránit filmszalag omlik le, benne ablakszerű festett üvegtáblákkal, rajtuk egy-egy jelenettel Andy Vajna filmjeiből. A Bors úgy tudja, Pap Lajos fogja elkészíteni, mintegy 10 millió forintból. Az ő nevéhez kötődik Demján Sándor sírja is, amely közvetlenül Andy Vajnáé mellett található. Timi maga kereste mega kőszobrászt.

„Tímea ötlete volt, férje ugyanis az oroszlán jegyében született, és szerinte Vajna egyébként is olyan „oroszlános" volt. Egy nyugvó, de erős, aprólékosan kidolgozott oroszlánt készítettem, ami azt mutatja, ez az életút már lezárult." - mondta a művész, aki a kőoszlopnak is nekilátott már. "3,5 méter magas lesz, onnan omlik majd le róla az 5 méter hosszú filmszalag fémből. Lesz benne három darab háromdimenziós festett üveg kép is: egy jellegzetes Vajna, egy részlet a Terminátorból és egy a Rambóból" - mondta el a lapnak a művész.