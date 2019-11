Napok óta ítéletidő van Olaszországban. Velencét elöntötte a víz, és az áradásban két idős ember is életét vesztette. Megdöbbentő fotók érkeztek a városról.

Az olaszországi Velencét szerdára virradó éjszaka rekord magasságú tengervíz öntött el a heves esőzések nyomán – írja az MTI. A városban folyamatosan esik, az erős szél miatt a tengervíz beáramlik a városba és elárasztotta a Szent Márk teret is. A Szent Márk-székesegyházban a vízszint az éjszaka meghaladta az egyméteres magasságot.

A város kedd óta víz alatt van, az éjszakai órákban a víz elérte a 187 centiméteres magasságot. Ez a második legmagasabb vízállás az 1966-os után, amikor a Szent Márk téren 194 centimétert mértek.

A tengerár teljesen elöntötte Pellestrina szigetét, ahol két idős ember életét veszítette. Egyiküket áramcsapás következtében, akkor érte a halál, amikor lakóházában a szivattyúkat próbálta meg elindítani. A velencei Ca'Foscari palotában tűz ütött ki a víz okozta rövidzárlat miatt. Víz alatt vannak a szállodák alsóbb szintjei és az üzletek. A szél gondolákat sodort el és egy motoros csónakot is a szigetek rakpartjára vetett ki. A tűzoltók egész éjszaka dolgoztak, a telefonösszeköttetés megszakadt, és továbbra is akadozik. Az óvodák, iskolák szerdán is zárva tartanak.

