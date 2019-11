Fenyő Iván Kadarkai Endre vendége volt az Egyszóval című talk show-ban, ahol a színész őszintén beszélt múltjáról is, amelyben bizony bőven akadtak mélypontok is.

Sok téma merült fel Fenyő Iván interjújában, többek között a lelki újjászületése, illetve az, ott tart-e most a karrierje, ahol szeretné. A színész azt is beismerte, nagyon nehezen viseli, ha valami nem úgy alakul, ahogyan elképzelte, és élete mélypontjairól, tivornyázó időszakáról is vallott, amikor az alkohol és a drogok sem álltak távol tőle. "Volt olyan pillanat, amikor azt hittem, belehalok a fájdalomba" - vallotta be őszintén Fenyő Iván.