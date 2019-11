Ördög Nóra férjét, Nánási Pált az egész ország ismeri. Régebben kimondottan visszahúzódó típus volt, de ma már nemcsak felesége, ő is bepillantást enged a mindennapjaiba, hála a családi vlogoknak.

Nánási Pál ritkán beszél magáról, a Bestnek adott interjúval azonban kivételt tett. A fotós azt is elárulta, kire, vagy mire támaszkodik a gyereknevelés során, és ki az, akinek mindig ad a szavára.

"Az apukám a példa előttem, hiszen ő olyan jól alakította a kapcsolatunkat, hogy a mai napig szimbiózisban létezünk. Mindig csak javasolt dolgokat, de sosem utasított, és piszkosul sok melót fektetett abba, hogy egyfolytában adjon, mindenféle elvárás nélkül... Csak adni kell feltétel nélkül, és akkor a gyerek ezt viszonozni fogja... Pont így jó minden, ahogy van, de ha lehetne, mégis visszatekerném az időt jó tíz évvel, hogy többet lehessek ezzel a két kis lurkóval."

De vajon ő, vagy Ördög Nóri a szigorúbb gyereknevelés terén?

"Én vagyok a jó zsaru, én nagyon szeretem ezt a szerepet. Nórival liberális szellemben neveljük Micit és Vencit, nálunk nincs korán fekvés, már csak a rapszodikus életformánk miatt se. Vekerdy Tamás gondolkodásmódja közel áll hozzám: arra törekszem, hogy szavak helyett a tetteimmel mutassak példát, hiszen azt fogják lemásolni, amit látnak..."Ördög Nóra és Nánási Pál, még 2010. szeptemberében házasodtak össze Tihanyban. Mindkettőjüknek ez a második házassága, de vajon miért alkotnak már 11 éve ennyire jó párost?

"Ő egy gyönyörű nő, aki figyel magára, én meg nagyon szeretem a szépet. A feleségem őrületes múzsa számomra... Kivülről-belülről szép csaj, és lenyűgözőnek tartom benne azt a nyíltságot, amivel simán megmutatja magát egy perccel ébredés után gyűrött arccal is...Közel tíz évvel fiatalabb nálam, rengeteg energiát ad, óriási pozitív lendület van benne. Mindenkinek csilingelő hangon köszön, kedves és tiszteletteljes, de azt is imádom, amikor elpattan az agya, és elküld valakit a fenébe. Azt is olyan intelligensen, határozottan, egyértelműen és köntörfalazás nélkül teszi, hogy megfigyelőként is csillagokat látok.."

Amikor az került szóba, mit tesz azért, hogy boldoggá tegye feleségét , Nánási Pál rögtön leszögezte, hogy nekik is vannak rossz pillanataik.

"Azt hiszem, a legfontosabb az, hogy folyamatosan éreztetem vele, hogy szeretem, tisztelem, és nagyra értékelem. Ez az esetek 80%-ában teljesen ösztönösen jön, és vannak helyzetek, amikor tudatosan próbálok minél inkább mellette állni. Nem viszek mindennap virágot az öltözőjébe, de tudtára adom, hogy szép, és hogy azáltal tudok jobb ember lenni, hogy vele vagyok. A boldog életünk titka, hogy mindent megbeszélünk, mert tudjuk, hogy máskülönben szétrázódunk. Az állandó kommunikáció és a vonzalom tart minket egyensúlyban."