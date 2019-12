A Miss Virginia néven ismert művész egy rosszul rögzített vagy anyaghibás kötélen függött, amikor az elengedte magát, és a lánnyal együtt a porondra esett, mindkét csuklója és a jobb sarka eltört, bokája pedig megrepedt. -írja a Bors.

Virginiát a történtek után azonnal kórházba szállították, onnan pedig mentővel Magyarországra hozták. Azóta egy magánkórházban fekszik, az átszállítást követő napokban pedig sor került egy műtétre is.

Egy altatás alatt három korrekciót is végeztek a lányon, de szerencsére minden rendben zajlott. Az operáció közben kiderült, hogy esés közben megsérült a lány ötödik csigolyája is, így a család most azt reméli, hogy ezt a sérülést már nem kell műteni, és egy rögzítővel helyrehozható a zuhanás okozta kár.