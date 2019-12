Nemrég írtunk arról, hogy Jennifer Lopezzel fotózkodott Vajna Tímea Los Angelesben, most pedig egy újabb szupersztárt sikerült elcsípnie Andy Vajna özvegyének: ezúttal Leonardo DiCaprióval készíthetett közös képet. A találkozó Návai Anikónak köszönhetően jött létre.

„Lányok! Ennek a képnek nagyon fogtok örülni. Már többször találkoztam Leóval Cannesban, LA-ben... De most hagyta is magát lefotózni Anikónak (csak elég sötét volt az étteremben). Azt tudtátok, hogy Andy indította el úgymond Tarantino karrierjét? Anikó bemutatott most neki, mert nem tudott eljönni a temetésre" – írta Timi a képhez, amit ide kattintva nézhetsz meg.