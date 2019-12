"Eddig a zenekar állt össze, most viszont egyfolytában éneklem a dalokat, hogy egy hónap alatt jól összecsiszolódjunk"– magyarázta a Tények Plusz riportjában a Kossuth-díjas poplegenda, aki először áprilisi, majd májusi koncertjeit mondta le, miután a januári csípőkorrekciós műtétjét követő rehabilitáció lassabban haladt a vártnál.

Demjén Ferenc június 3-án enyhe lefolyású agyérgörcsöt szenvedett, és napokon át feküdt mélyaltatásban a szigetvári kórház intenzív osztályán. Az énekes augusztusban jelentette be, hogy decemberben az Arénában tér vissza a színpadra.

"Nagyobbrészt kórházban voltam, most pedig ápolói felügyelet alatt vagyok. Vigyáznak, hogy időben vegyem be a gyógyszereimet. Már tudok járni, tulajdonképpen mindent tudok csinálni, és emlékszem is a dolgokra és mindenkire. Olyan volt ez, mint egy megkésett nyaralás.– tette hozzá Demjén, aki azt sem tagadta, hogy a sok fekvés miatt nem túl jó az erőnléte.