Mint ismeretes, a budapesti Katona József Színház a közelmúltban közölte, hogy kitiltotta az egyik szerződéses munkatársát, mert a színház vezetőségének tudomására jutott, hogy többször is "erkölcsi határokat átlépő módon" viselkedett a többi dolgozóval szemben.

Sokáig csak sejteni lehetett, ki a szóban forgó zaklató, majd Gothár Péter egy Facebookon közzétett bocsánatkérő nyilatkozattal ismerte el, hogy a hírek róla szólnak.

"Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz. Pár nappal később bocsánatot kértem és kaptam tőle. Most, hogy ez az eset a színház, s azon keresztül az ország nyilvánossága elé került, szeretném bocsánatkérésemet nyilvánosan is megismételni. Nagyon sajnálom, ami történt. Ahogyan azt is, hogy nyers stílusommal, rossz modorommal vagy erkölcsileg kifogásolható viselkedésemmel valaha bárkit megbántottam."

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai Bizottsága szerdán tartotta második ülését, és meghallgatta Gothárt. A szabályzatban foglaltakkal összhangban az ülésen független szakértő pszichiáter vett részt, továbbá a fenntartó minisztérium delegáltja is jelen volt - áll az intézmény közleményében.

A bizottság megállapította, hogy az egyetemen történt esetleges etikai vétségről továbbra sem érkezett bejelentés. Az egyetem jó hírét, morális integritását ettől függetlenül súlyos károk érték az elmúlt hetekben. A bizottság feladatának tekinti, hogy ennek okait és mértékét megvizsgálja, hatásait lehetőség szerint csökkentse.

"Az ártalmak csökkentése érdekében rendkívül fontos, hogy a bizottság zavartalanul, nyugodtan folytathassa le az eljárást. Még fontosabb, hogy a hallgatók nyugalma, biztonsága és biztonságérzete ezen folyamatok közbense sérülhessen. Ennek feltételeit az egyetemen belül és kívül is biztosítani kell"- közölte az egyetem hozzátéve, hogy a bizottság szerdai ülését a túlzott médiafigyelem csaknem lehetetlenné tette.