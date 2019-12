Kulcsár Edina terhessége ötödik hónapjában jár, de babapocakja már most hatalmas. Az egykori szépségkirálynő most a közösségi oldalán is megvillantotta kerekedő hasát egy testhezálló ruhában.

Azt írta a képhez, hogy nem lepődött meg, annak idején, amikor a kis Medoxszal volt várandós, akkor is nagyon gyorsan kikerekedett.