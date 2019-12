A Szombat esti láz egykori sztártáncosa és az RTL Klub műsorvezetője tudja, mitől döglik a légy.

Egy csodás bordó színű fehérneműben mutatta meg bájait követőinek az Instagramon. A szexi sztár bártan vállalja arcát smink nélkül is, most sem viselt semmilyen make up-ot. Így is csodás lett a róla készült kép.