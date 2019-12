Bár a színésznek még mindig rengeteg színházi elfoglaltsága van, szabadidejében igyekszik besegíteni otthon a házimunkába is. Ez a tevékenység még ki is kapcsolja.

Budapest és Szolnok között ingázik Kautzky Armand, aki az utóbbi években úgy döntött, szabadúszóként folytatja munkásságát. „Kicsit szokatlan még nekem ez a helyzet, mert mindig tartoztam valahova. Közel 20 évig a Madách Színház társulatának tagja voltam. Most már azonban szabadúszóként dolgozom, amit nagyon élvezek, hiszen sokkal rugalmasabban tudom alakítani az elfoglaltságaimat. Ugyanakkor furcsa érzés is, hogy most már nincs olyan állandó „családom", mint amilyen a Madách-ban volt" – árulta el az Édesítőben a színész, aki szabadidejében házimunkával kapcsolódik ki.