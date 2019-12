Mischinger Péter, az Exatlon Hungary egykori versenyzője a TV2 új vetélkedőjében is a kihívók csapatát erősítette a bajnokokkal szemben, akik ezúttal próbáltak meg revansot venni a győztes kihívókon.

Mischinger Péter sajnos komoly sérüléseket szenvedett, így veszélybe került a kihívók verhetetlensége.

„A szalagok már nem úgy funkcionálnak, ahogyan kéne. Az elmúlt két évben is többször kiment. Most a legkellemetlenebb szituációban, amikor a legnagyobb szükség volt rám, akkor hagyott cserben. Kitámasztottam, és egyszerűen kifordult a lábam. Rögtön eltűntem az akadályok alatt. Nagyon elkámpicsorodtam. Orvos is látott, és bár elküldött röntgenre a kórházba, saját felelősségre lemondtam erről" - mesélte Mischinger a Ripostnak.