Igencsak forró pillanatoknak lehetnek szemtanúi azok a nézők, akik a Gyilkos ballada című színházi előadásra váltanak jegyet. A darabban mindössze négyen szerepelnek: Muri Enikő, Simon Boglárka, Veréb Tamás és Kerényi Miklós Máté. Közöttük egy szerelmi négyszög bontakozik ki.

Pikáns jelentekben nincs hiány, Muri Enikő például többször kerül közel férfi partnereihez. Veréb Tamás kedvese azonban egy cseppet sem féltékeny a színésznőre.

„A menyasszonyom, Klajkó Szandra is szakmabeli és egyébként sem vagyunk féltékeny típusok. Pontosan tudjuk, hogy ami a színpadon történik, az a munkánk része. Együtt éljük át a próbafolyamatokat, az előadásokat, megnézzük egymást a színpadon, támogatjuk egymást, hogy mindegyikünk a lehető legtöbbet hozza ki magából. Ez is az életünk része és nagyon jó, hogy ebben is összhang van közöttünk: pontosan értjük - egy-egy szenvedélyesebb jelenetnél is - hogy mindez csak munka" – nyilatkozta a színész a Blikknek.