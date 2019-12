Hosszú Katinka Instagram-oldalán jelentette be, hogy nem tölti otthon a karácsonyt. A családdal való ünneplés helyett most inkább az olimpiára készül. "Most már úton vagyok Dél-Afrikába edzőtáborba, egészen január közepéig. Idén a családi karácsony és a szilveszter kimarad, viszont sok munka lesz helyette" - írta a többi között.

A családjának nyilván hiányozni fog, de édesapja teljesen megérti a döntését. "Úgy döntött, az ünnepeket beáldozza most az edzésekért, készül az olimpiára. Akárhogy is nézzük, ez az időszak 2-3 nap kiesést jelentene az edzésmunkában, nem beszélve az evés-ivásról, amit edzőtáborozás közben nyilván könnyebb megállni. Többször előfordult már, hogy nem tudta családi körben tölteni a karácsonyt, volt kosárlabdázóként pályafutásom alatt velem is megesett hasonló. Egy sportoló életéhez az ilyen áldozatok is hozzátartoznak olykor" - mondta a Blikknek Hosszú István.