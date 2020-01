Újra vádat emeltek Gáspár Győző ellen. A showman most tiszta vizet öntött a pohárba.

A vádirat szerint 2012 és 2016 között nem fizette meg az autóértékesítéshez szükséges közterheket, így több, mint 19 millió forinttal károsította meg a központi költségvetést.

Győzike és ügyvédje ma reggel a Mokkában tisztázták a vádakat. A showman feltehetőleg pénzbütetéssel megússza a történteket, mégis nagyon rosszul viseli az őt ért támadásokat.

"Ahogy jöttem fel most is, Budapestre és újságokat vásároltam, nem az van leírva, hogy Gáspár Győző befizette a közterheket, hanem az, hogy börtönbe megy...Nem is Gáspár Győzőként vagyok elkönyvelve, hanem adócsalóként, és ez egyre jobban fáj..."