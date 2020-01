Tavaly novemberben robbant a hír: hat év után végleg bezár a Budapest belvárosában látható Miniversum. A bejelentést követően szinte megrohamozták a látogatók a budapesti kiállítást: hétvégéken, valamint a téli szünet időszakában folyamatosan 1,5-2 órás sorok várakoztak az Andrássy úti épület előtt. A tulajdonosok és üzemeltetők szeretnék a látogatókat maradéktalanul kiszolgálni, ezért úgy döntöttek, két hónappal eltolják a bezárást. Így 2020. március 31-ig tekinthető meg az óriási, részleteiben kidolgozott, folyamatos mozgásban lévő terepasztal. A kiállításra az előre megváltott jegyek - függetlenül a rányomtatott érvényességi időtől - a zárásig érvényesek.

A karácsonyi, ünnepi installáció még január végéig megtekinthető: a Hősök terére felkerült egy hatalmas, fenyőfa alakú jégpálya karácsonyi vásárral, és a Mikulásgyár kicsinyített mását is felfedezhetjük. A terepasztalok mögé is bepillanthatnak az érdeklődők 4-8 fős tárlatvezetések keretében. A kulisszák mögötti túra során betekinthetnek a vezérlőterembe is, és megismerhetik az irányítástechnika minden trükkjét. Ez a program eddig kizárólag hétvégéken volt elérhető, ám most a hatalmas érdeklődés és túljelentkezés miatt március végéig minden hétköznap délután is tartanak kulisszák mögötti tárlatvezetést.

Az általános iskolás csoportoknak lehetőségük nyílik interaktív tanórákra jelentkezni, melyek során tematikusan vezetett játék közben tanulhatnak különböző témákról. Megismerhetik többek között a Föld domborzati viszonyait, a különböző településtípusokat, de felső tagozatos diákok rendhagyó történelemórán is részt vehetnek.