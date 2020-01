Igazi feltöltődés volt Bíró Ica számára az év vége, hiszen a legnagyobb nyugalomban, családja körében tölthette az ünnepeket.

„A karácsonyt a családommal töltöttem, édesanyám fantasztikus főztjét élvezve. Csendben, békében telt, ahogy a szilveszter is. Éjfélkor pukkantottam egy gyerekpezsgőt és gőzerővel a 2020-as évemre kezdtem koncentrálni" – árulta el a Sláger TV-n látható Drága családomban vendégeinek, Emilioéknak, Bíró Ica.

A fitnesz szerelmese tele van tervekkel, melyek megvalósítását el is kezdte.

„Nagyon sok pozitív levelet, üzenetet kaptam az utóbbi időben. Ezért apró szösszenetekkel és videókkal is jelentkezem a közösségi oldalamon, sőt – egy kis segítséggel – a korábbi fitnesz videóim is elérhetővé tettem. Tervezem, hogy a korábbi életmód stúdiómat – amelyben most lakom – eladom és egy olyan otthont veszek, amelyhez egy kis kert is tartozik. Ennek a kiskutyáim is nagyon örülnének" – mondta lelkesen az egykori modell, aki gőzerővel vágott neki az évnek.

Lendületét az a készülő félben lévő fitnesz videó is fokozza, amit az Emilio famíliával közösen forgatnak. A felvételek rögzítését már el is kezdték, amiért nemcsak Ica lelkesedik.

„Elképesztő, hogy Bíró Ica milyen formában van! Mondhat bárki bármit, de az az energia és lendület, amivel levezényelte az első felvételt huszonéveseket megszégyenítő. Rendesen megizzasztott minket, le a kalappal előtte!"– mondta Tina, aki családjával együtt úgy tervezi, hogy az egész országot megmozgatják majd a Bíró Icával közös fitneszvideónak köszönhetően.