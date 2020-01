Egyre többen nyilvánulnak meg Schobert Norbi véleményéről, miszerint a nők azzal rontják el a kapcsolatukat, házasságukat, hogy nem adják le a terhesség alatt felszedett kilókat. Horváth Gréta Instagramon mondta el álláspontját a témáról, mivel ő most éppen életmódváltásba kezdett. Kifejtette, hogy mennyire nincs könnyű dolga a dolgozó anyáknak, és a helyzetet sokkal bonyolultabbnak látja annál, ahogy Norbi lefestette.

"Szeretnék én is reagálni erre az egészre, ami a most porondon van. Mivel hatalmas nagy fogyásban, edzésben vagyok és még gyerekem is van, úgy gondolom, nem mehetek el ez mellett! Sokszor kezdtem el az ilyen jellegű életmódváltásom, de minden egyes esetben kudarcot vallottam! Miért? Nem magam miatt, nem a kitartásom hagyott cserben, hanem a körülmények! Mire is gondolok? Amikor egy nő, édesanya lesz, megváltozik minden. MINDEN! A fontossági sorrend a világról alkotott képed is csiszolódik! Ha te egy több gyerekes édesanya vagy, aki dolgozik, háztartást vezet, szaladgál a gyerekkel oviba, suliba, délutáni foglalkozásra, nagyszülőkhöz, baráti társaságban is próbál részt venni és a férjére, az otthoni teendőkre fókuszál az KURVÁRA nem tud elmenni heti 2*3* edzeni. De vannak olyan időszakok pl: gyerek betegen jön haza oviból, bölcsiből ami hetekre kiüt és beszorít a lakásba, még heti 1* sem tud elmenni edzeni. Az élet ezen időszakában örülsz neki, legalábbis én, hogy egy nap rendben lezajlott és ágyban vagy miután a szart elvakartad magad körül pl: mosás, mosogatás, udvar, kutyák, ruhák elpakolása stb. Most pedig beszéljünk arról, ha valaki alkalmazotti viszonyban dolgozik gyerek, gyerekek mellett. Van egy munkáltatód, akinél van egy időbeosztásod. Nem hiszem azt, ha reggel az oviba rohanás, munkába futás, 6-8 munka után délután ugyanez a kör. Gyereket, gyerekeket felvenni az ovi, suliból, sietni haza, hogy legyen vacsora, közben boltba vásárolsz kaját, hazacipeled (sokunknak vagy kocsija, vagy jogosítványa nincs), hazaesel a küszöbön és indul az esti otthoni műszak! Kb. ha szerencséd van, este 10-11-kor ágyban is vagy! Na, már most, kérdem én, mint egy egyszerű nem celebnek titulált Nő, mikor eddzen az ember? Mikor legyen kurva szép? Igen adni kell magunkra ez tény! Alap a jó közérzethez az ápoltság DE KÖNYÖRGÖM ebbe, hogy fér bele heti több nap edzés, hogy olyan szép és bomba legyen az ember, mint 20 évesen amikor anyuékkal éltünk még?

Most lehetőségem van erre az életmódváltásra ezért is kezdtem bele. De ez nem volt mindig így! Sőt! Hiába próbáltam nem ment! Nem tudtam a főnök miatt, a munka miatt, a lakáshitelem miatt a csekkek miatt stb. Van olyan, hogy a havi edzőtermi bérlet is gondot okozott korábban. Van olyan, hogy az ember nem teheti meg. Az, hogy most eljárok edzeni, azt azért tehetem meg, mert MAGAMNAK osztom be az időmet és a gyerekem 6 éves lesz. Azért tehetem meg, mert van egy nagyi, aki segít, van egy párom, aki el tudja hozni néha, van egy apám, aki ha itthon van, segít amennyit csak tud a logisztikában. Ne haragudj drága kedves ember, hogy az élet írja a szabályokat és nem mi! Ne haragudj, hogy nem mindenki teheti meg, hogy hiperkurvaegeszseges ételeket egyen. Most tapasztalom mennyire mocskos drága dolog az egészséges életmód! A hajam égnek áll egy bevásárlás után! Hihetetlen felgyorsult a közeg, sok a családok kiadása, nem családbarát munkahelyek vannak többségben. Szóval ez nem olyan egyszerű dolog, hogy ledózerolhassunk másokat. Nem könnyű és nem is lesz, de ilyet mondani Nőkre, nem szép és nem is igazán szimpatikus. Tudnék még írni erről... Legyen elég annyi, hogy jók vagyunk csajok" - írta.