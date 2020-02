Február 2-án játsszák az 54. Super Bowl nagydöntőjét, ahol a Kansas City Chiefs és a San Francisco 49ers csap össze a Vince Lombardi-trófeáért. A mérkőzésen túl óriási várakozás előzi meg a halftime show-t is, amelynek idei fellépői Jennifer Lopez és Sharkira lesznek, de a szünetekben adott reklámok is külön műsorszámnak számítanak. Mutatunk is ezekből néhányat.