Szerdára is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a viharos szél veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológiai szolgálat a Facebook-oldalán azt írta, kedden többfelé regisztráltak 100 kilométer/órásnál erősebb széllökést. Kab-hegyen 120 kilométeres szél is volt, így a napi szélrekord is biztosan megdőlt - közölték.