A Story magazinnak adott interjút Gesztesi Károly titkos szerelme Mattesz Csilla úszó, aki azt is felelevenítette, milyen volt az utolsó találkozása a tragikus körülmények között elhunyt színésszel.

"Amikor utoljára találkoztam Karcsival, nem igazán volt jól. Vizesedett és dagadt a bal keze, a bal lába. Én nem csak úszómester, de gyógyító is vagyok, tudom, ez a szívtől ered. Mondtam neki, menjünk orvoshoz, de azt válaszolta: 'Hagyjon, majd januárban'" - emlékszik vissza Csilla, és azt is elmesélte, hogy Gesztesi mellett volt az alkohol-elvonókúra idején is, amikor a férfi megszökött a kórházból. "Ott állt pizsamában a kórház előtt, megszökött, nem bírta."

Csilla azt vallja, ha ott lett volna a Ferdinánd hídnál, megmentette volna Károly életét, mint ahoygan az már kétszer megtörtént. "Én, ha akkor ott vagyok, bárhogyan is, de kirángatom, újraélesztem, addig nem hagyom abba, amíg nem lélegzik" - nyilatkozta.