A 92. Oscar-gálán is tündököltek a nemzetközi hírességek. Magyar idő szerint éjfél után néhány perccel nyitották meg a gála kapuját. A sztárok közül sokan korán érkeztek a vörös szőnyeges bevonulásra, voltak azonban olyanok is, akik az utolsó pillanatban estek be a díjátadóra.

Rebel Wilson élete első Oscar-gálája az idei. Erre az alkalomra egy lélegzetelállító arany, csillogó igazi hollywoodi dívás összeállítást választott. Elárulta a vörös szőnyeges interjúban, hogy nagyon izgatott, amiért végre itt lehet, nagyon sokat készült erre az estére, az ékszer pedig amit visel egy egyedi alkotás, aminek értéke felbecsülhetetlen.

Penelope Cruz egy igazi latin dívás, fodros, virágos összeállítást választott. A gyönyörű színésznő ezúttal nem találta el a megfelelő outfitet. Hatalmas fehér virágjával és a derekán egy gyöngysorral nem festett túl elegánsan.

Billie Eilis az elsők között lépett a 2020-as Oscar vörös szőnyegére. A tőle megszokott módon, fiús megjelenésével, túlméretezett nadrágkosztümjében és a zöld hajjal pózolt a fotósok kamerái előtt. Nem igazán vette figyelembe a dress code-ot.

Sigourney Weaver, a tehetséges színésznő, méregzöld testhezálló ruhájában hihetetlenül festett a bevonuláson. Boldogan pózolt a kamerák előtt, folyamatosan mosolygott a vörös szőnyegen. Jókedvének még a szemerkélő eső sem szabhatott határt.

Laura Dern, a Hatalmas kis hazugságok egyik főszereplője is fülig érő mosollyal érkezett meg a 92. Oscar-gálára. Gyönyörű lánya és édesanyja kísérte őt el. Pántos, rózsaszín-fekete selyemruhájával egy óvatosabb, de elegáns megjelenést választott.

Antonio Banderas kedvesével és lányával érkezett az eseményre. A színészt is jelölték az idei gálán, legjobb férfi főszereplő kategóriában. A vörös szőnyeges interjújában elárulta, hogy nagyon boldog, amiért ő is esélyes elnyerni az Oscar-szobrot. Idén lesz 60 éves, ezt szülinapi ajándéknak is tekinti.

Geena Davis alaposan meglepte a rajongóit, ugyanis a 64 éves színsznő egy alapos plasztikai beavatkozáson eshetett át, alig lehet ráismerni. Merész ruhájában legalább 20 évet letagadhatna.