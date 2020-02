Az Okmánykelengye projekt megvalósítását követően várhatóan 2021 februárjától az újszülöttek automatikusan, hivatalból kapják meg az elektronikus személyazonosító igazolványukat (e-személyi), amely tartalmazza további igazolványaik adatait is – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Both András, az IdomSoft Zrt. termékfejlesztési vezérigazgató-helyettese egy másik adminisztrációcsökkentő intézkedésről is beszámolt a lapnak.

„A jogszabályi előírás szerint lehetővé kell tennünk azt is, hogy más anyakönyvi események, így a házasságkötés miatt előforduló névváltoztatás után se kelljen újra igényelni külön-külön minden okmányt, hanem az új adatokat tartalmazó okmányok kiállítása hivatalból megtörténjen."

A szakember szerint rengeteg előnye van az e-személyinek: amellett, hogy a kártya tartalmazza a tajszámot és az adóazonosító jelünket, számos más szolgáltatást is biztosít.

„Az elektronikus aláírás viszonylag közismert, ahogyan a debreceniek körében az is, hogy a helyi közösségi közlekedés használata e-személyivel is lehetséges. Ezt a megoldást érdemes lehet más nagyvárosokra is kiterjeszteni. Említést érdemel továbbá, hogy a 2019. október végétől kiállított e-személyik tároló elemére már a lakcímadatok is felkerülnek, vagyis valóban abba az irányba tartunk, hogy ne legyen szükség külön lakcímkártyára, egyszerűbb legyen az ügyintézés."