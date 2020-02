Eke Angéla, akit a Csak show és más semmi című műsorban ismerhetett meg az ország egy igen tehetséges és sokoldalú színésznő.

Fotói is általában művészi beállítottságáról tanúskodnak. Ám ezúttal a szexi sztár egy igazán merész fotóval örvendeztette meg Instagram oldalát. Egy szál selyemköntösben és melltartó nélkül állt modellt a fotós kamerája előtt.

"Ami valódi az sosem lesz tökéletes. Én sosem leszek tökéletes. De lehetek valódi. Akkor szerettem meg magam amikor erre rájöttem. Akkor szeretem magam a legjobban amikor ehhez van merszem. Ma van merszem úgy felöltözni ahogy csak kedvem van, smink és retus nélkül teljesen elfogadni magam: ,,mert a no make up nem csupán annyit jelent, hogy nincs rajtad smink" tanultam ma meg egy életre Földi Ádám fotós -és alkotótársamtól amikor a kamerája elé álltam a Converse One Like Day napja alkalmából! Elfogadni magunkat nem egyszerű, kész művészet! Csak egy like számít, a sajátod! Köszönöm a tapasztalást" - írta a fotója mellé a színésznő.